Асфальт с запахом ягод уложили на Псковской улице в Петербурге

По словам специалистов, смесь обогащают ароматизатором еще на заводе.

В Адмиралтейском районе Петербурга уложили асфальт с запахом ягод. Этот эксперимент является инициативой частной компании, которая выполняет работы по замене полотна в рамках проекта "Безопасные качественные дороги", пишет 26 июля телеканал "Санкт-Петербург".

Процесс укладки такого асфальта показали на примере Псковской улицы. По словам специалистов, смесь обогащают ароматизатором еще на заводе, после ее доставляют к месту работ.

Дорожные рабочие утверждают: легкий запах ягод слышится только во время укладки асфальта, а после охлаждения он растворяется в воздухе. Также отмечается, что смесь обладает повышенными характеристиками термостойкости.

Ранее мы рассказывали о том, что два масштабных ремонта дорог подошли к концу Лужском районе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)