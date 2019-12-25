Сожитель ударил ножом беременную девушку на Псковской улице и скрылся

Пострадавшую госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские разыскивают подозреваемого в ножевом конфликте, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 30 мая правоохранителям Адмиралтейского района поступила информация о ранении 19-летней девушки возле дома по улице Римского-Корсакова. Пострадавшая находится на 25-й неделе беременности, ее госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полиция выяснила, что девушка в квартире на Псковской улице поссорилась со своим сожителем, гражданином одного из государств Закавказья. Мужчина в ходе ссоры дважды ударил беременную ножом, а потом скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV