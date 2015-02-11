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На 25 тыс. рублей оштрафован мужчина, который ударил полицейского и порвал его форму в Петербурге
Сегодня, 16:05
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На 25 тыс. рублей оштрафован мужчина, который ударил полицейского и порвал его форму в Петербурге

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Обвиняемый признал вину и раскаялся.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 29 мая. 

В феврале фигурант, находясь на первом этаже общежития на Брестском бульваре, нарушал общественный порядок. Мужчине сделал замечание полицейский, на что он отреагировал агрессивно. Подсудимый ударил правоохранителя и порвал его форменное обмундирование. 

Обвиняемый признал вину и раскаялся. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что в магазине на проспекте Наставников пьяный мужчина напал с ножом на полицейского. Злоумышленнику уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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