  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:54
104
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В магазине на Наставников пьяный мужчина напал с ножом на полицейского

0 0

Злоумышленнику уже предъявлено обвинение.

В Петербурге заключен под стражу обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Расследуется уголовное дело по ст. 317 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по городу. 

Следствие установило, что 25 мая в магазине на проспекте Наставников нетрезвый мужчина напал с ножом на правоохранителя, который пресекал его незаконные действия. Злоумышленнику уже предъявлено обвинение. 

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее мы сообщили о том, что на Среднем проспекте В. О. мужчина ударил по лицу медика скорой помощи. Хулигану не требовалась госпитализация, его отвезли в 30-й отдел полиции. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: нападение на полицейского, проспект наставников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии