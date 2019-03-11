В магазине на Наставников пьяный мужчина напал с ножом на полицейского

Злоумышленнику уже предъявлено обвинение.

В Петербурге заключен под стражу обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Расследуется уголовное дело по ст. 317 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по городу.

Следствие установило, что 25 мая в магазине на проспекте Наставников нетрезвый мужчина напал с ножом на правоохранителя, который пресекал его незаконные действия. Злоумышленнику уже предъявлено обвинение.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы сообщили о том, что на Среднем проспекте В. О. мужчина ударил по лицу медика скорой помощи. Хулигану не требовалась госпитализация, его отвезли в 30-й отдел полиции.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу