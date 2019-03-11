В магазине на Наставников пьяный мужчина напал с ножом на полицейского

В Петербурге заключен под стражу обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Расследуется уголовное дело по ст. 317 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по городу.
Следствие установило, что 25 мая в магазине на проспекте Наставников нетрезвый мужчина напал с ножом на правоохранителя, который пресекал его незаконные действия. Злоумышленнику уже предъявлено обвинение.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Ранее мы сообщили о том, что на Среднем проспекте В. О. мужчина ударил по лицу медика скорой помощи. Хулигану не требовалась госпитализация, его отвезли в 30-й отдел полиции.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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