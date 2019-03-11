На Среднем проспекте Васильевского острова мужчина ударил по лицу медика скорой помощи

Сотрудники Росгвардии задержали 52-летнего правонарушителя.

В Василеостровском районе наряд Росгвардии задержал хулигана, ударившего фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Около двух часов ночи 28 мая наряд Росгвардии получил информацию о том, что в автомобиле скорой помощи, находившемся на Среднем проспекте Васильевского острова, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие по вызову росгвардейцы установили, что медики приехали по данному адресу после поступивших от граждан сообщений о мужчине, неподвижно сидящем на тротуаре около здания. Во время медицинского осмотра гражданин стал вести себя агрессивно и ударил 25-летнюю медицинскую работницу.

Сотрудники Росгвардии задержали 52-летнего правонарушителя. Бригада скорой помощи подтвердила, что мужчине не требуется госпитализация, поэтому хулигана отвезли в 30 отдел полиции. Ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и незаконное хранение наркотиков.

Пострадавшая сотрудница скорой помощи, у которой диагностировали ушиб мягких тканей в области челюсти и скулы, была доставлена в больницу, где ей оказали помощь.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти