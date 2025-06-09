Задержан иностранец, ударивший ножом беременную сожительницу на Псковской

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В Петербурге 8 июня был задержан подозреваемый в применении насилия к беременной девушке. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали в ГСУ СК РФ по городу.

Ночью 30 мая злоумышленник, находясь на Псковской улице, в ходе конфликта с 19-летней беременной сожительницей ударил ее ножом в живот и ногу, после чего скрылся. Пострадавшую госпитализировали в больницу, сейчас ее здоровью и беременности ничего не угрожает.

Фигуранту уже предъявили обвинение, следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.TV: следствие просит арестовать иностранца за покушение на убийство сожительницы на Белградской улице.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу