Следствие просит арестовать иностранца за покушение на убийство сожительницы на Белградской улице

Фигуранту предъявлено обвинение.

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого за покушение на убийство своей сожительницы на Белградской улице. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Фрунзенскому району расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), возбужденное в отношении иностранного гражданина. По данным следствия, вечером 2 июня злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на Белградской улице, на почве ревности нанес своей сожительнице 5 ударов ножом в область груди и живота. На следующий день пострадавшая в сопровождении своего сожителя обратилась в больницу. Мужчина был задержан в медицинском учреждении.

Фигуранту предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье "Покушение на убийство" после ДТП с участием Rolls-Royce и мотоциклом.

Видео: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу