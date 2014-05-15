Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье "Покушение на убийство" после ДТП с участием Rolls-Royce и мотоциклом

Ранее прокурор Красносельского района Петербурга Александров К.А. отменил постановление следствия о возбуждении уголовного дела.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в связи с ДТП в Петербурге, в котором водитель Rolls-Royce наехал на мотоциклиста.

Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Однако прокурор Красносельского района Петербурга Александров К.А. отменил постановление следствия о возбуждении уголовного дела. Данное решение обжалуется вышестоящему прокурору.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Бобкову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад.

Тем временем водитель Rolls-Royce заключен под стражу до 31 июля. Полицейским следствием в отношении водителя внедорожника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Фото: Telegram/ Следком