Конный центр "Простор" попросил Бастрыкина защитить от выселения

Лошади из "Сибирского цирюльника" могут пойти на мясо.

Конный центр "Простор" на Крестовском острове оказался в эпицентре скандала. Руководство клуба отказалось добровольно освобождать территорию после расторжения договора аренды и подало заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Поводом стали опасения за судьбу 24 лошадей, включая четвероногих звёзд кино, снимавшихся в "Сибирском цирюльнике" и "Анне Карениной". В центре утверждают, что животных могут отправить на убой.

Директор "Простора" Виктория Романова заявила, что об отказе в аренде клуб узнал случайно через два месяца, хотя всё это время продолжал платить. В Комитете по контролю за имуществом ситуацию видят иначе. Договор аренды на льготных условиях действовал с 1999 по 2017 год, затем перешёл в бессрочный режим. Однако арендатор, по данным чиновников, не выполнил реставрационные обязательства.

Ещё в 2017 году КГИОП утвердил охранное обязательство на здание бывшей усадьбы Белосельских-Белозерских, а в 2024 году суд обязал провести ремонтно-восстановительные работы. Клуб от подписания дополнительного соглашения, по словам властей, уклонился. Конфликт тянется уже несколько лет.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении на скорую в Красном Селе.

Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области