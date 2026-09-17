"Простор" для идей: в Московском районе открыли центр молодёжных инициатив

В Московском районе появилось место, где молодёжь сможет не просто проводить время, а запускать проекты, находить единомышленников и менять город к лучшему. Центр молодёжных инициатив "Простор" открылся после капитального ремонта и уже готов принимать первых гостей.

Из помещений старого молодёжного клуба выросло пространство, где идеи обретают форму: в Московском районе открыли центр молодёжных инициатив "Простор". Новое пространство создано для тех, кто хочет реализовывать идеи и участвовать в жизни города. В центре — обновлённые тематические пространства: пространство событий, "ТехноТочка", пространство досуга, креатива, принятия решений и пространство встреч. А также переговорная, центр общественного развития "Добро.Центр в Московском" и молодёжный проектный офис.

Наши пространства мультиформатные, естественно, и могут использоваться под разные цели. И мы очень надеемся, что действительно молодежи будет удобно здесь и работать, и учиться, и узнавать что-то новое. Поэтому пространства все были продуманы именно с таким посылом, что если не проводится никакого мероприятия, не проводится какое-нибудь занятие, то оно работает как коворкинг-зона. Можно взять у нас ноутбук, сесть, поработать, посерфить в интернете, сделать все важные дела и спокойно вернуть нам ноутбук и пойти со своими выполненными делами отдыхать. Данила Шайдаюк, руководитель центра молодежных инициатив "Простор"

Центр создан на базе структурного подразделения "Молодёжно-подростковый центр "Московский"". Под него переоборудовали помещения бывшего молодёжного клуба площадью 530 квадратных метров. Капитальный ремонт провели по дизайн-проекту с учётом методических рекомендаций Росмолодёжи и пожеланий молодых жителей района.

Мы сейчас подбираем помещения не подвальные, а действительно просторные, интересные, хорошие. Здесь более 500 квадратных метров, где использован каждый сантиметр так, чтобы молодёжи было чем заняться, была возможность выпить чашечку кофе, была возможность просто пообщаться, заниматься творчеством, реализовывать свои идеи. Наталья Чечина, вице-губернатор Санкт-Петербурга

"Простор" задуман как площадка нового формата. Здесь можно будет работать над проектами, общаться, учиться, заниматься творчеством. Каждое пространство легко трансформируется под разные задачи. Главная задача "Простора" — объединить активную молодёжь, помочь ей познакомиться с молодёжной политикой города и запустить собственные социально значимые инициативы.

За последние годы достаточно большое количество проектов было реализовано, в том числе в рамках грантовой поддержки. Это немаловажно, потому что ребята, когда получают дополнительную финансовую поддержку, в том числе и от тех больших федеральных проектов, которые реализуются на территории России, конечно, очень важно, потому что это реализуется более качественно, более интересно и расширяет партнерские границы. Поэтому в этом смысле наша молодежь способна на очень многое. Мы ждем с открытием новых пространств, в том числе новых идей. И я верю в то, что они обязательно появятся. Александра Захарова, временно исполняющая обязанности главы администрации Московского района

Пространства центра можно будет использовать как коворкинг, место для занятий или площадку для мероприятий — так молодёжные сообщества получат больше возможностей для самореализации. Теперь у молодёжи Московского района есть собственный адрес, где идеи не остаются на словах, а получают поддержку и путь в жизнь.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV