Бастрыкина попросили взять на контроль дело облитой кислотой петербурженки

Нина Останина обратилась к главе СК и генпрокурору с требованием объективного расследования нападения на девушку, которая потеряла глаз и получила ожоги 35 процентов тела. В Следственном комитете уже потребовали доклад о ходе расследования.

Депутат Государственной думы Нина Останина направила обращения председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль расследование резонансного нападения на петербурженку. Парламентарий получила сведения о том, что злоумышленник заранее поджидал жертву, облил её концентрированной азотной кислотой, а затем нанёс ножевые ранения. В результате девушка лишилась глаза и получила химические ожоги, охватывающие 35 процентов поверхности тела.

Пострадавшей предстоит длительное лечение, реабилитация, серия пластических операций и установка глазного протеза. В своём обращении Останина выразила обеспокоенность сообщениями о том, что подозреваемый ранее уже проявлял агрессию в отношении Анастасии и других девушек. Также депутата насторожила информация о возможных попытках фигуранта уйти от ответственности.

В тексте обращения, опубликованном журналистом Антонием Кишем, Останина просит глав надзорных органов обеспечить объективное и всестороннее расследование, а также дать правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего. В пресс-службе Следственного комитета России уже сообщили, что Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что три автомобиля пострадали при пожаре в Выборгском районе от рук подростков.

Фото: Telegram / Следком