Жительнице Петербурга, облитой кислотой, удалили левый глаз

Бывший молодой человек нанёс девушке множественные ножевые ранения, выстрелил в колено из сигнального пистолета и облил кислотой. Врачи провели операцию по удалению глазного яблока, впереди — протезирование и пересадка кожи.

В Санкт-Петербурге продолжается лечение женщины, на которую в мае напал её бывший возлюбленный. Как сообщили близкие пострадавшей, открывшие сбор средств в социальной сети "ВКонтакте", врачи удалили девушке левый глаз. Теперь ей предстоит долгий путь восстановления, включающий протезирование глазного яблока, а также пересадку кожи и волос.

По данным городского главка Следственного комитета, злоумышленник нанёс бывшей партнёрше не менее пяти ударов ножом, выстрелил в колено из сигнального пистолета, а затем вылил на неё кислоту. Мужчина был задержан и заключён под стражу по обвинению в покушении на убийство.

Медики зафиксировали у пострадавшей колотые и резаные раны тела, головы и конечностей, а также химические ожоги роговицы, век, головы и груди. Близкие отметили, что из-за тяжёлого состояния девушка ещё долго не сможет вернуться к работе.

Ранее сестра пострадавшей Кристина рассказывала, что девушке зашили глаз и пересадили кожу. По её словам, впереди ещё полгода ношения повязки на глазу, однако в целом пациентка чувствовала себя неплохо, несмотря на боли.

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Фото: Piter.tv