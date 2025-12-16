В Приморском районе Петербурга демонтировали незаконные ларьки у метро

В ходе рейда у станции "Старая Деревня", на улице Савушкина и проспекте Авиаконструкторов изъяли 259 килограммов несанкционированно продаваемых овощей и фруктов. Ранее аналогичные проверки прошли в Невском районе.

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники Комитета по контролю за имуществом провели рейд по выявлению незаконных торговых точек. Ларьки демонтировали у станции метро "Старая Деревня", на улице Савушкина и проспекте Авиаконструкторов. Из незаконного оборота изъяли 259 килограммов плодоовощной продукции.

В мае аналогичные рейды прошли в Невском районе у станций метро "Ломоносовская", "Пролетарская" и "Улица Дыбенко", где у торговцев изъяли 120 килограммов овощей. В конце января Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за субаренду мест для размещения нестационарных торговых объектов — к ответственности будут привлекать собственников ларьков.

Ранее Piter.TV сообщал, что нейросеть оштрафовала владельца участка на Бухарестской на 50 тыс. рублей.

Фото: ККИ