В Приморском районе Петербурга демонтировали незаконные ларьки у метро

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники Комитета по контролю за имуществом провели рейд по выявлению незаконных торговых точек. Ларьки демонтировали у станции метро "Старая Деревня", на улице Савушкина и проспекте Авиаконструкторов. Из незаконного оборота изъяли 259 килограммов плодоовощной продукции.
В мае аналогичные рейды прошли в Невском районе у станций метро "Ломоносовская", "Пролетарская" и "Улица Дыбенко", где у торговцев изъяли 120 килограммов овощей. В конце января Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за субаренду мест для размещения нестационарных торговых объектов — к ответственности будут привлекать собственников ларьков.
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Фото: ККИ
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