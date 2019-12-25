  1. Главная
Нейросеть оштрафовала владельца участка на Бухарестской на 50 тыс. рублей
Сегодня, 10:16
Предприниматель разместил незаконные ларьки.

Владелец участка возле сгоревшего кинотеатра "Слава" на Бухарестской улице не убрал незаконные ларьки, и нейросеть оштрафовала его на 50 тыс. рублей. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга 24 декабря. 

Внешний вид объектов не был согласован с городом, что является нарушением. Адрес включили в маршрут "Городового", который с лета выявляет подобные нарушения. 

Ранее на Piter.TV: нейросетевые комплексы "Городовой" выявили повреждения асфальта в 69 муниципальных округах и на 54 частных землях – заправках, стоянках и около магазинов. Штраф составляет 30 тыс. рублей. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

