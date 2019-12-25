"Городовой" в Петербурге выявил повреждения асфальта в 69 МО и на 54 частных землях

Даже небольшие повреждения требуют устранения, в отдельных случаях постановления можно обжаловать.

В текущем году в Петербурге нейросетевые комплексы "Городовой" выявили повреждения асфальта в 69 муниципальных округах и на 54 частных землях – заправках, стоянках и около магазинов. Об этом сообщили 18 декабря в Государственной административно-технической инспекции.

Даже небольшие повреждения требуют устранения, в отдельных случаях постановления можно обжаловать: чаще всего, если дефект обнаружили накануне ремонта. Штраф составляет 30 тыс. рублей.

Современные технологии помогают оперативно выявлять проблемы и напоминать ответственным о необходимости поддерживать территории в надлежащем состоянии – ради безопасности и комфорта горожан. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что нейросетевые комплексы "Городовой" зафиксировали более 1 тыс. граффити на нежилых зданиях.

Фото: пресс-служба ГАТИ