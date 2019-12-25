Нейросетевые комплексы "Городовой" зафиксировали в Петербурге более 1 тыс. граффити на нежилых зданиях

Восемь комплексов курсируют ежедневно по 186 маршрутам.

С начала года нейросетевые комплексы "Городовой" зафиксировали в Петербурге свыше 1 тыс. посторонних изображений на фасадах нежилых зданий и объектов. Нарушения выявляются автоматически, рассказали в Государственной административно-технической инспекции 5 декабря.

Восемь комплексов курсируют ежедневно по 186 маршрутам. Отмечается, что фасады нежилых зданий формируют впечатление о городе в целом, а оперативный цифровой контроль помогает быстро донести до владельцев требования к содержанию их объектов.

Фото: пресс-служба ГАТИ