В этом году в Центральном районе благоустроили пять скверов

В 2025 году в Центральном районе Петербурга было благоустроено пять скверов. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции 4 декабря.

На неделе завершены работы на последнем объекте программы "Формирование комфортной городской среды" – в Дмитровском сквере. Также появились сквер Соловьева-Седого, сад на пересечении улиц Некрасова и Маяковского, Джазовый сквер и сквер Галины Старовойтовой. В следующем году хотят обустроить еще четыре объекта: такое число заявлено производителями работ для включения в Общегородской координационный график.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга