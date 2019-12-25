  1. Главная
В этом году в Центральном районе благоустроили пять скверов
Сегодня, 11:59
149
На неделе завершены работы на последнем объекте программы "Формирование комфортной городской среды".

В 2025 году в Центральном районе Петербурга было благоустроено пять скверов. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции 4 декабря. 

На неделе завершены работы на последнем объекте программы "Формирование комфортной городской среды" – в Дмитровском сквере. Также появились сквер Соловьева-Седого, сад на пересечении улиц Некрасова и Маяковского, Джазовый сквер и сквер Галины Старовойтовой. В следующем году хотят обустроить еще четыре объекта: такое число заявлено производителями работ для включения в Общегородской координационный график. 

Ранее на Piter.TV: комблаг Петербурга обновил 63 общественных пространства в 2025 году. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

