Комблаг Петербурга обновил 63 общественных пространства в 2025 году
Сегодня, 11:09
В текущем году комитет по благоустройству Петербурга совместно с районными администрациями обновил 63 общественных пространства. Данными поделился председатель ведомства Сергей Петриченко на пресс-конференции в "Интерфаксе". 

Особенно отметили участок набережной Большой Невки от 3-го Елагина моста до Парка 300-летия, пляжи Курортного района, а также третью очередь Линейного парка. Кроме того, в центре на Загородном проспекте обновлен Джазовый сквер, в Кронштадте благоустроили территорию между домами 5 и 9 по Кронштадтскому шоссе, в Невском районе – сквер Николая Львова, а в Выборгском районе – сквер Блокадников. 

Комитет по благоустройству намерен и дальше продолжать строить современные и качественные объекты, привлекая Общественный совет, сотрудничая с научным и профессиональным сообществом и на каждом этапе учитывая пожелания петербуржцев. 

Сергей Петриченко, председатель комблага 

Ранее мы рассказывали о том, что на Зеленой набережной в Колпино благоустроили сквер с площадкой для бадминтона. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: благоустройство, общественные пространства
