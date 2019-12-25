На Зеленой набережной в Колпино благоустроили сквер с площадкой для бадминтона

Высажено свыше 4 тыс. деревьев и кустарников, установлено порядка 90 опор светодиодного освещения.

На Зеленой набережной в Колпино на площади 26 тыс. "квадратов" благоустроили сквер. Пространство появилось в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" меньше, чем за полгода, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Ранее сквер был пустынным, а теперь это многофункциональная зона с детскими и спортивными площадками, удобными скамейками и лежаками для отдыха возле Ижоры летом. Кроме того, есть площадка и для бадминтона. Высажено свыше 4 тыс. деревьев и кустарников, установлено порядка 90 опор светодиодного освещения.

Фото: Telegram / Комфортный Петербург