На Зеленой набережной в Колпино благоустроили сквер с площадкой для бадминтона
Сегодня, 16:23
51
0 0

Высажено свыше 4 тыс. деревьев и кустарников, установлено порядка 90 опор светодиодного освещения.

На Зеленой набережной в Колпино на площади 26 тыс. "квадратов" благоустроили сквер. Пространство появилось в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" меньше, чем за полгода, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

Ранее сквер был пустынным, а теперь это многофункциональная зона с детскими и спортивными площадками, удобными скамейками и лежаками для отдыха возле Ижоры летом. Кроме того, есть площадка и для бадминтона. Высажено свыше 4 тыс. деревьев и кустарников, установлено порядка 90 опор светодиодного освещения. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге завершено благоустройство сада Василеостровец. Обновление коснулось площадок для ребят старшего и младшего возраста, а также зоны для силовых упражнений. 

Фото: Telegram / Комфортный Петербург 

Теги: гати, колпино, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

