Благоустройство сада Василеостровец завершено в Петербурге

В Петербурге в саду Василеостровец завершены работы по благоустройству: там заменено игровое и спортивное оборудование.

Как рассказал председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко, обновление коснулось площадок для ребят старшего и младшего возраста, а также зоны для силовых упражнений. На одной установили большой детский комплекс, на второй появились песочница, домик-беседка и качели, на третьей – пять тренажеров и рукоход.

Проверила качество объектов комиссия, в которую вошли представители "Центра комплексного благоустройства", садово-паркового предприятия, производителя элементов площадок и подрядной организации. Были выявлены незначительные замечания, подрядчик устранит их в ближайшее время.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко