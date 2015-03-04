  1. Главная
Благоустройство сада Василеостровец завершено в Петербурге
Сегодня, 16:36
169
Обновление коснулось площадок для ребят старшего и младшего возраста, а также зоны для силовых упражнений.

В Петербурге в саду Василеостровец завершены работы по благоустройству: там заменено игровое и спортивное оборудование. 

Как рассказал председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко, обновление коснулось площадок для ребят старшего и младшего возраста, а также зоны для силовых упражнений. На одной установили большой детский комплекс, на второй появились песочница, домик-беседка и качели, на третьей – пять тренажеров и рукоход. 

Проверила качество объектов комиссия, в которую вошли представители "Центра комплексного благоустройства", садово-паркового предприятия, производителя элементов площадок и подрядной организации. Были выявлены незначительные замечания, подрядчик устранит их в ближайшее время. 

Ранее на Piter.TV: благоустройство мемориального комплекса "Первый километр Дороги жизни" близится к завершению. 

Фото: Telegram / Сергей Петриченко 

Теги: благоустройство, василеостровец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

