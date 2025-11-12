Благоустройство мемориального комплекса "Первый километр Дороги жизни" близится к завершению

Его приведут в порядок ко дню 84-летия открытия легендарной ледовой трассы.

Завершаются работы по реконструкции мемориального комплекса "Первый километр Дороги жизни" в Санкт-Петербурге. Его приведут в порядок ко дню 84-летия открытия легендарной ледовойтрассы, сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Рабочие выровняли поверхность возле памятника "Регулировщица", заменили брусчатку. Зенитная пушка 1939 года покрашена в зеленый заводской оттенок, колеса украшены белой окантовкой.

Кроме того, обновлены краски на самом монументе "Регулировщица" и километровой отметке. Территорию дополнят двумя оригинальными деревянными лавочками округлой формы на чугунных основаниях ("ленинградские диваны"). Завершить обновление обещают к 22 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт четырех улиц завершили в Зеленогорске.

Фото и видео: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского