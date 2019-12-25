Ремонт четырех улиц завершили в Зеленогорске

Общая длина обновленных дорог составила примерно 2,5 км.

В Зеленогорске завершились ремонтные работы на четырех улицах: Широкой, Мира, Выборгской и Выборгском переулке, как сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Общая длина обновленных дорог составила примерно 2,5 км. На участках дорог выполнена новая дорожная разметка, укреплены обочины и восстановлено благоустройство.

Данные улицы играют важную роль, соединяя Приморское и Зеленогорское шоссе, обеспечивая удобную связь с крупными жилыми кварталами КУрортного района, отметили в комитете.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)