Нейросеть "Городовой" обнаружила первые ямы за сезон на дорогах Петербурга

В Петербурге нейросетевой комплекс "Городовой" уже начал фиксировать нарушения в новом сезоне. Как сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в ходе автоматической проверки на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова были выявлены повреждения асфальтового покрытия.

По результатам проверки организация, ответственная за данный участок, была оштрафована на 30 тысяч рублей. В ГАТИ подчеркнули, что при повторном обнаружении и неустранении дефектов штрафные санкции будут применяться снова.

В Петербурге ежедневно работают восемь нейросетевых комплексов "Городовой", которые в автоматическом режиме выявляют более 20 видов нарушений правил благоустройства. Система фиксирует всё: от несанкционированных надписей и работ без ордера до ям и выбоин на дорожном покрытии.

Внедрение искусственного интеллекта позволяет значительно повысить эффективность контроля за состоянием городской среды и оперативнее реагировать на нарушения.

Фото: Пресс-слуба ГАТИ Петербурга