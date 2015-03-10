В Белгородской области при атаке ВСУ на служебный микроавтобус погибла женщина

Транспортное средство было уничтожено в огне.

Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали служебный микроавтобус на территории Белгородской области, в результате чего погибла женщина, а еще двое мужчин получили ранения. Соответствующее заявление глава российского региона Вячеслав Гладков сделал подписчикам через собственный аккаунт в Telegram-канале. Местный чиновник отметил, что трагедия произошла в селе Вознесеновка. Там БПЛА противника атаковал транспортное средство, которое перевозило сотрудников одного из предприятий.

От лица всех жителей Белгородской области приношу самые искренние соболезнования ее родным и близким. Это невосполнимая и тяжелая утрата для всех нас. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Чиновник заметил, что один из пострадавших получил тяжелые ранения, в Шебекинской Центральной районной больнице медики диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение головы, осколочные ранения ноги и руки. В настоящее время местные специалисты делают все от них зависящее, чтобы спасти мужчину. Еще одного пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу под номером два в Белгороде.

