В Белгородской области при атаке FPV-дрона ВСУ погиб мужчина

Вячеслав Гладков рассказал о том, что очередной налет БПЛА унес жизнь мирного человека.

на территории Белгородской области при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины погиб мужчина. Соответствующее заявление глава Белгородской области Вячеслав Гладков сделал подписчикам через собственный аккаунт в Telegram-канале. Чиновник из российского региона отметил, что противник совершил налет беспилотников на частное домовладение. В результате жертвой стал один местный житель, а его отец был ранен. Инцидент зафиксирован в селе Репяховка.

В результате атаки FPV-дрона на территорию частного домовладения погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков