В Уфе возбудили дело по факту пожара с гибелью трех человек

Следственный комитет России по Советскому району города Уфы в Башкирии возбудил уголовное дело из-за пожара по улице Белякова. Ранее там в ночь на 7 мая в сгоревшем двухэтажном четырехквартирном бараке погибли три человека. Соответствующее заявление сделали представители надзорного ведомства по региону. На данный момент известно, что жертвами трагедии стали двое мужчин и 97-летняя женщина. Специалисты возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. речь идет о части 3 статьи 109 УК РФ.

Проводится осмотр места происшествия, по результатам которого следователи проведут комплекс экспертиз. пресс-служба СК РФ по Башкирии

