Стала известна причина пожара в магазине на улице Некрасова

В Центральном районе Петербурга ночью 7 мая произошел пожар. Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 03:36, сообщили в МЧС России.

В помещении магазина на улице Некрасова, 38/26, полыхало на площади 5 квадратных метров. По данным 78.ru, там загорелся неисправный холодильник. Потушили огонь в 04:12.

Сведений о пострадавших к настоящему времени нет. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники. Обстоятельства происшествия выясняются.

