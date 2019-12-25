Стала известна причина пожара в магазине на улице Некрасова
Сегодня, 8:56
В Центральном районе Петербурга ночью 7 мая произошел пожар. Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 03:36, сообщили в МЧС России. 

В помещении магазина на улице Некрасова, 38/26, полыхало на площади 5 квадратных метров. По данным 78.ru, там загорелся неисправный холодильник. Потушили огонь в 04:12. 

Сведений о пострадавших к настоящему времени нет. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники. Обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в квартирном пожаре на улице Солдата Корзуна пострадал мужчина. В двушке полыхала обстановка на площади 50 квадратных метров.

Фото: Piter.TV 

