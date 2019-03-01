Мобильный интернет и "белый список" временно ограничат в Москве 9 мая

В Минцифры РФ рассказали о том, как будет обеспечиваться безопасность населения города на День Победы.

На территории российской столицы доступ к мобильному интернету, "белому списку" сайтов и цифровых сервисов, онлайн-источникам обмена СМС-сообщениями будут временно ограничены на период празднования 9 мая в целях обеспечения безопасности. Соответствующее заявление сделали представители министерства по цифровому развитию страны. Чиновники из профильного ведомства федерального правительства через социальные сети пояснили, что домашний интернет и Wi-Fi-сети Москвы продолжат работать в штатном режиме для пользователей без каких-либо ограничений.

Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету - в том числе к "белому списку" сайтов - и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены. пресс-служба Минцифры России

