Почти 350 БПЛА сбили в небе над Россией 7 мая

В том числе, над Новгородской, Тульской и Волгоградской областями.

За ночь уничтожили 347 беспилотников ВСУ. БПЛА перехватили дежурные средства противовоздушной обороны России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

Летательные аппараты были замечены в небе над 24 регионами. В частности, над Брянской, Воронежской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Краснодарским краем. Также противник атаковал три республики –Адыгею, Калмыкию и Крым.

Ранее сообщалось, что после массированной атаки в Чувашии погибли 2 человека, 32 пострадали. В результате падения беспилотников повреждены 28 домов. Там живут почти 9 тыс. человек. Глава региона Олег Николаев выразил соболезнования родным и близким. Врачи и спецслужбы работали в усиленном режиме, всем оказана помощь. Большинство из пострадавших почти сразу вернулись домой.

