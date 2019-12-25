В заказнике "Кургальский" вспыхнул пожар из-за поджога сухой травы

В заказнике "Кургальский" произошёл поджог сухой травы, что привело к возгоранию и нанесло ущерб лесу и инфраструктуре экологического маршрута "Долина реки Выбья и Лужская губа". Об этом сообщили в комитете по природным ресурсам Ленинградской области.

По данным ведомства, огонь распространился на площади 0,6 гектара. В настоящее время планируется оперативное восстановление повреждённого деревянного настила на маршруте.

Комитет напомнил, что выжигание травы является опасным и незаконным действием, которое часто приводит к масштабным пожарам, уничтожающим растительность, деревья и животных. В связи с продолжающимся пожароопасным сезоном в Ленинградской области действует строгий запрет на разведение открытого огня в лесах.

Фото: Пресс-служба Комитета по природным ресурсам Ленинградской области