В Латвии заявили о падении БПЛА на нефтебазу

Андрис Спрудс полагает, что украинские дроны не долетели до России.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разбился на территории латвийской нефтебазы, расположенной на территории города Резекне в восточной части страны. Соответствующее заявление сделал местный новостной портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу. Прибалтийский министр по обороне в Риге Андрис Спрудс уточнил прессе, что согласно предварительным сведениям от его профильного ведомства, в республику могли залететь дроны, направленные с украинской стороны в Россию. Однако пока что речь идет о предположениях, которые все еще нуждаются в проверке.

Согласно данным от пожарно-спасательной службы Латвии, инцидент произошел около 03:30 часов утра 7 мая по местному времени, которое совпадает с московским. В результате падения БПЛА на месте повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не находилось никаких нефтепродуктов. Сейчас там работают оперативные службы. Сотрудники полиции Латвии по данному факту возбудили уголовное дело.

