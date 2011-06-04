В Латвии предложили запретить русские имена

Алексей Росликов рассказал о неравных правах граждан в прибалтийской республике.

Различные общественники, блогеры и политические элиты на территории Латвии регулярно выдвигают к властям предложения по запрету русских имен и фамилий. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал депутат Рижской думы Алексей Росликов.

Одно из предложений публичных людей было – это вопрос фамилий и имен, чтобы они просто исчезли. Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, как они любят это слово повторять. Алексей Росликов, депутат Латвии

В качестве примера местный законодатель напомнил, что один из прибалтийских "лидеров мнений" сослался на запрет по использованию негосударственного языка в общественных пространствах. Он также предлагал запретить русскоязычные надписи на могилах. Алексей Росликов добавил, что сейчас любой блогер в стране имеет право озвучивать любые теории и оскорбления в отношении русскоязычного населения, в то время как русскоязычные люди, которые отвечают на эти оскорбления, рискуют тем, что сразу же окажутся в полиции.

