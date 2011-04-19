Водитель Rolls-Royce, который переехал байкера в Петербурге, заключен под стражу до 31 июля

В течение 2 лет фигурант привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 44 раза.

Красносельский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который сбил мотоциклиста на автомобиле Rolls-Royce. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 4 июня.

В течение 2 лет фигурант привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 44 раза. После ДТП с байкером на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе виновник "оставался безучастным", а также снял со своей машины номера. Напомним, пострадавшего госпитализировали с различными травмами, его состояние оценили как тяжелое.

Вину в нарушении ПДД подсудимый признал, суд избрал стражу по 31 июля.

По случаю депутат парламента Северной столицы Алексей Цивилев предложил установить наказание за сокрытие номеров при аварии.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга; пресс-служба ГУ МВД России по региону