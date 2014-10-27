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Возбуждено уголовное дело в отношении водителя Rolls-Royce, наехавшего на мотоциклиста
Сегодня, 7:54
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Возбуждено уголовное дело в отношении водителя Rolls-Royce, наехавшего на мотоциклиста

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Байкер получил тяжёлые травмы.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Rolls-Royce, наехавшего на байкера в Красносельском районе. Об этой сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

На пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе 31 мая 37-летний водитель Rolls-Royce, выполняя разворот в нарушение ПДД, совершил столкновение с мотоциклом Harley с последующим наездом на 35-летнего байкера.

Пострадавший с различными травмами был госпитализирован. Согласно медицинской экспертизе, травмы были оценены, как тяжкий вред. Полицейским следствием в отношении водителя внедорожника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. 

Несовершеннолетний питбайкер в алкогольном опьянении наехал на забор в Ленобласти.

Фото: МВД по СПб и ЛО

Теги: rolls-royce, мотоцикл
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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