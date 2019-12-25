Несовершеннолетний питбайкер в алкогольном опьянении наехал на забор в Ленобласти

Полицией проводится проверка по факту аварии в Ленинградской области, где пострадал несовершеннолетний питбайкер. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.
У железнодорожной платформы в 52 км от Кусинского сельского поселения 1 июня в 04:15 17-летний подросток, управляя без водительского удостоверения в алкогольном опьянении питбайком, не справился с управлением и наехал на забор.
В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней тяжести госпитализирован. В отношении несовершеннолетнего составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.8, ст. 12.6 КоАП РФ, а в отношении его матери – ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.
По факту аварии проводится проверка.
В деревне Кути 72-летняя женщина сбила 66-летнего велосипедиста.
Фото: unsplash (Jordan Andrews)
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