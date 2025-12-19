  1. Главная
Из дома на Псковской, в котором загорелась "двушка", эвакуировали пятерых
Сегодня, 12:21
К ликвидации пожара привлекали 12 человек личного состава и три единицы техники.

В Адмиралтейском районе Петербурга утром 29 января произошел квартирный пожар. По предварительным данным, никто не пострадал, рассказали в МЧС России. 

Сообщение о возгорании по адресу: Псковская улица, 22, поступило спасателям в 11:16. На кухне в "двушке" площадью 55 квадратных метров полыхала обстановка на 2 "квадратах". Потушили огонь к 11:31. 

Из опасной зоны эвакуировали пятерых. К ликвидации пожара привлекали 12 человек личного состава и три единицы техники. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: во время пожара в пятиэтажке в деревне Извара пострадал человек. Огонь охватил 12 "квадратов". 

Фото: Piter.TV 

