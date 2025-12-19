  1. Главная
Во время пожара в пятиэтажке в деревне Извара пострадал человек

Огонь охватил 12 "квадратов".

В Волосовском районе Ленобласти произошел квартирный пожар. Огонь охватил 12 "квадратов", сообщили в МЧС России. 

Утром 29 января в деревне Извара в пятиэтажном доме полыхало жилье на третьем этаже. Одного человека эвакуировали до прибытия спасателей, второго спасли с использованием автолестницы. Также на месте обнаружили пострадавшего, его удалось реанимировать. Открытое горение уже ликвидировано. 

Установите в квартире автономный пожарный извещатель, не захламляйте коридоры, лестничные клетки и эвакуационные выходы, следите за исправностью электропроводки и не оставляйте без присмотра включенные приборы. 

Пресс-служба МЧС 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Чекистов в Петербурге полыхала беседка. 

Видео: пресс-служба МЧС России 

