На улице Чекистов полыхала беседка

В Красносельском районе утром 29 января произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в парке Новознаменка на улице Чекистов, 38, поступила на пульт спасателей в 06:40. По всей площади полыхала беседка размером 2 на 3 метра. В 07:12 огонь потушили.

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

