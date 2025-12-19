  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:39
89
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На улице Чекистов полыхала беседка

0 0

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Красносельском районе утром 29 января произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании в парке Новознаменка на улице Чекистов, 38, поступила на пульт спасателей в 06:40. По всей площади полыхала беседка размером 2 на 3 метра. В 07:12 огонь потушили. 

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что из горевшей квартиры в Луге спасли мужчину. На четвертом этаже в "трешке" полыхал неустановленный предмет. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: пожар, улица чекистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии