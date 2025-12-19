  1. Главная
Из горевшей квартиры в Луге спасли мужчину
Сегодня, 15:47
69
sashshsas

Площадь горения составила 2 "квадрата".

В Луге ликвидировали пожар в многоквартирном доме на проспекте Кирова. Об этом рассказали в МЧС России. 

На четвертом этаже в трехкомнатной квартире полыхал неустановленный предмет. Площадь горения составила 2 "квадрата". Огонь оперативно был потушен. Хозяина жилья спасли с использованием специальных средств пожарных. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту. Будьте осторожны при обращении с электроприборами, не оставляйте их без присмотра в режиме работы. Помните телефоны экстренных служб: 101 или 112. 

Пресс-служба МЧС 

Ранее на Piter.TV: в офисе на Мебельной улице загорелась розетка. 

Фото: Piter.TV 

