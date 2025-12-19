Из горевшей квартиры в Луге спасли мужчину

Площадь горения составила 2 "квадрата".

В Луге ликвидировали пожар в многоквартирном доме на проспекте Кирова. Об этом рассказали в МЧС России.

На четвертом этаже в трехкомнатной квартире полыхал неустановленный предмет. Площадь горения составила 2 "квадрата". Огонь оперативно был потушен. Хозяина жилья спасли с использованием специальных средств пожарных.

Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту. Будьте осторожны при обращении с электроприборами, не оставляйте их без присмотра в режиме работы. Помните телефоны экстренных служб: 101 или 112. Пресс-служба МЧС

Фото: Piter.TV