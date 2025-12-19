В офисе на Мебельной загорелась розетка

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Приморском районе утром 28 января произошел пожар в офисном помещении. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сведения о возгорании по адресу: Мебельная улица, 12к1, поступили спасателям в 08:18. В офисе площадью 50 "квадратов" случилось короткое замыкание, после чего полыхала розетка. В 08:37 огонь потушили.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Фото: pxhere