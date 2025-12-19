Огонь охватил 20 "квадратов" в здании на проспекте Большевиков

К счастью, сведений о пострадавших нет.

В Невском районе Петербурга 28 января произошел пожар. Информация о возгорании на проспекте Большевиков, 56к4, поступила спасателям в 04:47. В административном здании размером 7 на 20 метров полыхала обстановка на 20 "квадратах", рассказали в МЧС России.

В 05:58 огонь потушили. К счастью, сведений о пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в лицее на улице Тельмана произошел пожар. В трехэтажном здании горела обстановка на площади 3 "квадрата".

Фото: Piter.TV