В лицее на улице Тельмана произошел пожар
Сегодня, 14:57
В трехэтажном здании полыхала обстановка на площади 3 "квадрата".

В Невском районе днем 27 января произошел пожар в школе. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании в лицее №344 на улице Тельмана поступило спасателям в 12:41. В трехэтажном здании полыхала обстановка на площади 3 "квадрата". В 13:15 огонь потушили. К счастью, никто не пострадал. 

К ликвидации пожара привлекали 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. По факту происшествия проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: во время пожара в Репино в Курортном районе пострадал мужчина. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

