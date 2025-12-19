Во время пожара в Репино пострадал мужчина

В неэксплуатируемом здании полыхало на 2 "квадратах".

В Курортном районе рано утром 27 января произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Луговой улице в поселке Репино поступило на пульт спасателей в 05:24. В неэксплуатируемом здании полыхало на 2 "квадратах". В 06:25 огонь потушили.

В результате травмы получил мужчина, его госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV