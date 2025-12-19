  1. Главная
Во время пожара в Репино пострадал мужчина
Сегодня, 8:13
В неэксплуатируемом здании полыхало на 2 "квадратах".

В Курортном районе рано утром 27 января произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на Луговой улице в поселке Репино поступило на пульт спасателей в 05:24. В неэксплуатируемом здании полыхало на 2 "квадратах". В 06:25 огонь потушили. 

В результате травмы получил мужчина, его госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: женщину госпитализировали после пожара в "трешке" на Наличной улице. 

Фото: Piter.TV 

