Два масштабных ремонта дорог подошли к концу Лужском районе

На подъезде к станции Толмачево от шоссе на Псков уже уложен новый асфальт.

В Лужском районе Ленинградской области завершается ремонт двух региональных трасс: подъезда к станции Толмачево и участка между Осьмино и Большим Сабском. Работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Их ход и качество, а также обеспечение безопасности дорожного движения в ходе работ проверила комиссия "Ленавтодора".

На подъезде к станции Толмачево от шоссе на Псков уже уложен новый асфальт. Также дорожники прочистили водопропускные трубы и обустроили новые площадки для остановок. Сейчас осталось обновить барьерное ограждение, поставить дорожные знаки и нанести разметку. Эта дорога, длиной чуть более двух километров, является центральной улицей поселка Толмачево и ведет к школе, амбулатории и заводу железобетонных конструкций.

На участке между Осьмино и Большим Сабском дорожники укладывают черновой слой асфальта. Водителям следует быть внимательными и обращать внимание на временные оранжевые знаки. Здесь обновляется сразу 10 км дороги, соединяющей Лужский, Волосовский и Кингисеппский районы Ленобласти.

В общей сложности в этом году в Ленинградской области планируется отремонтировать около 200 км региональных трасс.

Фото: дорожный комитет Ленинградской области