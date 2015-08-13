Водитель автобуса, сбивший пешеходов на Наличной улице, оштрафован на 500 тыс. рублей

Кроме того, суд взыскал с ООО "ДОМТРАНСАВТО" в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших порядка 3,5 млн рублей.

Василеостровский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении 58-летнего водителя автобуса, который сбил пешеходов. Ему вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 26 июля.

В январе 2024 года фигурант, управляя технически исправным автобусом ООО "ДОМТРАНСАВТО", следовал по маршруту №152 по Новосмоленской набережной в направлении от улицы Кораблестроителей в сторону улицы Нахимова. Выехав на регулируемый светофорами перекресток, образованный пересечением проезжих частей Новосмоленской набережной, улиц Наличной и Беринга, водитель, избрав скорость около 25-34 км/ч, утратил контроль и допустил смещение транспортного средства вправо, выехав за пределы проезжей части на тротуар, где наехал на пятерых пешеходов. Пострадавшим в этом ДТП был причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель вину признал. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей с запретом на право управления транспортными средствами сроком на 2 года.

С учетом содержания С. под стражей до судебного разбирательства, на основании ч. 5 ст. 72 УК РФ он освобожден от отбывания назначенного наказания в виде штрафа. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Кроме того, суд взыскал с ООО "ДОМТРАНСАВТО" в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших порядка 3,5 млн рублей. Фигуранта освободили из-под стражи в зале суда.

Напомним, среди пострадавших – две женщины в возрасте 49 и 62 лет, двое мужчин, 20 и 27 лет, и 16-летний подросток.

Ранее мы рассказывали о том, что момент ДТП с полицейской машиной на Вознесенском проспекте попал на видео.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти