Завершено дело о ДТП с наездом автобуса на пешеходов в Василеостровском районе Петербурга

Авария произошла 24 января.

Полицейское следствие завершило расследование уголовного дела, которое возбудили по факту наезда рейсового автобуса на пешеходов в Василеостровском районе. Об этом сообщили 4 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, днем 24 января текущего года в районе пересечения Новосмоленской набережной, улиц Наличная и Беринга 58-летний водитель автобуса в процессе движения по маршруту утратил контроль за управлением. Транспорт выехал за пределы проезжей части на тротуар, врезался в стойку светофора с дорожными знаками, оказался на газоне, после чего – на пешеходной дорожке, где сбил пешеходов.

В результате аварии пять человек получили тяжелые травмы. Среди пострадавших – две женщины в возрасте 49 и 62 лет, двое мужчин, 20 и 27 лет, и 16-летний подросток.

Было возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По ходатайству следствия его заключили под стражу.

В ходе расследования были проведены различные экспертизы, в том числе медицинская и автотехническая. Было установлено, что транспортное средство находилось в момент аварии в исправном состоянии, а ДТП произошло исключительно по вине водителя. После проведения всех необходимых процессуальных действий расследование уголовного было завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что на Октябрьской набережной автобус сбил пешехода.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти