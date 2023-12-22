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На Октябрьской набережной автобус сбил пешехода
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На Октябрьской набережной автобус сбил пешехода

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В результате аварии пострадавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом автобуса на пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что вечером 17 мая у дома 108 по Октябрьской набережной автобус совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. 

В результате аварии пострадавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. 

Ранее на Piter.TV: на Замшиной улице мальчик попал под машину.

Фото: Piter.TV

Теги: автобус сбил мужчину, октябрьская набережная
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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