На Октябрьской набережной автобус сбил пешехода

В результате аварии пострадавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с наездом автобуса на пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что вечером 17 мая у дома 108 по Октябрьской набережной автобус совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии пострадавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: Piter.TV