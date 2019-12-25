В Петербурге на Октябрьской набережной начали строить детский сад на 250 мест

Здание рассчитано на 12 групп для детей разных возрастов.

В Невском районе в составе жилого комплекса "Сэтл Ривьера" стартовало строительство детского сада. Образовательное учреждение рассчитано на 250 воспитанников, сообщил портал "Строительный Петербург".

Трёхэтажное здание спроектировано с учётом потребностей разновозрастных детей: в нём оборудуют просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный зал, помещения для кружковой работы, а также физкультурный зал и оздоровительный бассейн. На прилегающей территории обустроят две спортивные площадки.

Для каждой группы проектом предусмотрена собственная игровая зона с теневыми навесами и игровым оборудованием. Территорию озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Детский сад сможет принять 12 групп, в том числе 4 ясельные.

Возведением учреждения занимается компания Setl Group в рамках договоренностей с городом. Застройщик также планирует построить в Невском районе школу на 1150 учеников и ещё один детский сад — на 190 мест.

Ранее мы сообщали, что в Адмиралтейском районе построят детский сад с бассейном и соляной пещерой на 160 мест.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре