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Ночью на Октябрьской набережной столкнулись две иномарки
Сегодня, 8:34
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Ночью на Октябрьской набережной столкнулись две иномарки

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Транспортные средства получили серьезные повреждения, Kia после ДТП погрузили на эвакуатор.

На Октябрьской набережной в Петербурге произошла серьезная авария. По предварительным данным, возле дома 26 ночью 28 августа столкнулись два автомобиля – Mercedes и Kia. 

Как пишет 78.ru, транспортные средства получили серьезные повреждения, Kia после ДТП погрузили на эвакуатор. К настоящему времени информации о пострадавших нет. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее Piter.TV: в аварии с двумя автобусами на Софийской улице пострадали 12 человек, в больницу госпитализировали 10 из них. Председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин взял под личный контроль выяснение обстоятельств ДТП. 

Фото: 78.ru 

Теги: дтп, октябрьская набережная
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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