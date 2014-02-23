Ночью на Октябрьской набережной столкнулись две иномарки

Транспортные средства получили серьезные повреждения, Kia после ДТП погрузили на эвакуатор.

На Октябрьской набережной в Петербурге произошла серьезная авария. По предварительным данным, возле дома 26 ночью 28 августа столкнулись два автомобиля – Mercedes и Kia.

Как пишет 78.ru, транспортные средства получили серьезные повреждения, Kia после ДТП погрузили на эвакуатор. К настоящему времени информации о пострадавших нет. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее Piter.TV: в аварии с двумя автобусами на Софийской улице пострадали 12 человек, в больницу госпитализировали 10 из них. Председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин взял под личный контроль выяснение обстоятельств ДТП.

Фото: 78.ru