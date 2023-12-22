На Замшиной улице мальчик попал под машину

Ребенок пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

На Замшиной улице у дома №52 мальчик попал под колеса иномарки. Инцидент произошел 15 мая. В результате случившегося семилетний мальчик попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем машины "Ниссан Алмера" находился 69-летний водитель. Двигаясь по Замшиной улице в сторону Маршала Блюхера, мужчина сбил ребенка, который пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv